Kim Milyoner Olmak İster programını ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor.

Hangi futbol takımı 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasında yer alır?

CEVAP: FENERBAHÇE