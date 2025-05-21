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        Haberler Gündem İstanbul 19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

        İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya, ilişki yaşadığı 40 yaşındaki evli ve bir çocuk babası olan erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Şüpheli kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karakaya'nın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak

        Giriş: 21.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:50
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        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
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        Kan donduran olay Bağcılar'da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir evde kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Kimsenin olmadığı düşünülen evin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi. İçeri giren ekipler genç bir kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

        19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ÖLÜ BULUNDU

        Yapılan çalışmalarda cansız bedeni bulunan genç kızın Bağcılar’da halasıyla birlikte yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya’ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın vücudunda morarmış izler bulundu. Bu izlerin darp sonucu mu yoksa ölüm sonrasından meydana gelen morarmalar olduğu Adlı Tıp Kurumu’nda çıkacak rapor belirleyecek.

        ERKEK ARKADAŞI KAYIPLARA KARIŞTI

        Anne ve babası ayrı olan Karakaya'nın iddiaya göre; halası ile birlikte yaşadığı ve 40 yaşında, evli ve bir çocuk babası olan bir erkek arkadaşı bulunuyordu. En son erkek arkadaşı ile görüşen Karakaya, götürüldüğü erkek arkadaşının evinde cansız bedeni çıktı. Genç kızın erkek arkadaşı olaydan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

        ÖLÜM NEDENİNİ ADLI TIP BELİRLEYECEK

        Genç kızın ölüm nedenini Adlı Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak rapor belirleyecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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