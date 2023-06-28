Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Macaristan’ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, son 16 turunda Mısır ile karşılaştı.
Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.