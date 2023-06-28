Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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