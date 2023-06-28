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19 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımımız, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Giriş: 28.06.2023 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
19 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
AA

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Macaristan’ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, son 16 turunda Mısır ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.

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