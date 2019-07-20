19 Temmuz Milli Piyango sonuçları aşağıda yer almaktadır. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 19 Temmuz 2019'a özel Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiye 545010 numaralara çıktı. Büyük ikramiye dörde bölünerek 3 kişi Ankara'dan, 1 kişi İstanbul'dan çıktı.
Milli Piyango sonuçlarını buradan görebilirsiniz. Bilet numarası ile sorgulama yapmak için ise aşağıdaki bağlantımızı kullanabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
19 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
19-07-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
545010
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
007711 009264 074351 213331 373445 410508
479210 509440 535175 597858
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
00859 05223 06343 09388 20789 21246
32211 39843 42154 49703 52200 52217
54070 56393 59308 61272 63939 64867
82542 85558
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0038 0081 1670 1799 2463 3474
3491 4124 4390 5739 7441 7922
8295 9069 9535
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
064 141 238 297 322 361
548 725 779 974
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
06 09 62 69 75 87
94 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
045010 145010 245010 345010 445010 505010
515010 525010 535010 540010 541010 542010
543010 544010 545000 545011 545012 545013
545014 545015 545016 545017 545018 545019
545020 545030 545040 545050 545060 545070
545080 545090 545110 545210 545310 545410
545510 545610 545710 545810 545910 546010
547010 548010 549010 555010 565010 575010
585010 595010
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunu "Milli Piyango" olarak adlandırılmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!