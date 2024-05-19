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        Haberler Kısayol 19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi

        19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basarak, bugünün de temellerinin atılmasını sağlamış oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı olarak bilinen bir milli bayramdır. Peki 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:49
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1999 yılında Samsun’a ayak basması milli bayram olarak kabul edilen önemli günlerden biridir. 19 Mayıs ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanırken 19 Mayıs hakkında detaylı araştırma yapmak isteyenler 19 Mayıs anlamı ve önemi nedir merak ediliyor. Peki 19 Mayıs’ta ne oldu?

        • 2

          19 MAYIS’TA NE OLDU?

          Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmıştır.

          İlk olarak 1926 tarihinde Gazi Günü ismi ile Samsun’da kutlanmıştır. Daha sonra ise Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir kanunla milli bayram olarak kabul edilir.

        • 3

          19 MAYIS’IN ANLAM VE ÖNEMİ

          Atatürk’ün Samsun’a ayak basması Türkiye tarihinde yaşanan önemli olaylardan biridir. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri sebebiyle çareler ararken, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

          Samsun işgal güçleri için önemli noktalardan biri olup Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan bir kapı olarak görülürdü. İngilizler bu sebepten ötürü 9 Mart tarihinde Samsun’a askeri birlik çıkarmışlar, buna karşılık Türk halkı silahlanmıştır.

          İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

        • 4
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