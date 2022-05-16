Yurt genelinde 19 Mayıs sebebiyle etkinliklere katılmayı düşünen vatandaşlar toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu sene 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Peki Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma (marmaray, otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta İETT, İZBAN, EGO bedava mı? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik...
İSTANBUL'DA 19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizin milli bayramları ve resmi tatil günleri içinde yer alıyor. 19 Mayıs 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. İETT geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs'ta tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ta otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin açıklama yapmazken milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.
İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BEDAVA MI?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs 2022 Perşembe günü toplu taşıma araçlarının bedava olarak hizmete sunulup sunulmayacağı konusunda şimdiden araştırmalara başladılar. Bu konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da şimdilik net bir açıklama gelmedi fakat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Tunç Soyer tarafından İzmir 'de toplu taşıma araçlarının o gün için vatandaşlara 1 kuruş olduğunun müjdesi verilmişti. Bu yüzden de 19 Mayıs Perşembe gününde de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı şekilde uygulama yapılması beklenmektedir.
ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara 'da EGO Otobüsleri, metro ile Ankaray geride bıraktığımız yıl 19 Mayıs 2021 tarihinde Ankaralı vatandaşlar için ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu yüzden de aynı şekilde bu yıl 19 Mayıs 2022 Perşembe gününde toplu taşıma araçlarının halka ücretsiz olarak hizmette bulunacağı beklentisi var. Fakat, bu konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmedi.
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