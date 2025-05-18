19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. İlaç temini ya da acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczane ve hastanelerin durumu büyük önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta hastaneler açık mı, eczaneler hizmet veriyor mu? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar...