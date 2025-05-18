19 Mayıs Pazartesi marketler ve AVM'ler açık mı, kaça kadar açık olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta büyük bir heyecanla karşılanıyor. 2025 yılına ait resmi takvime göre 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olarak ilan edildi. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Peki, 19 Mayıs'ta marketler ve AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta marketler ve AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 19 Mayıs 2025 market ve AVM'lerin çalışma durumu...
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19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlerin durumunu merak ediyor. Özellikle market ve alışveriş merkezi (AVM) çalışma saatleri araştırılıyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü market ve AVM’lerin çalışma düzeniyle ilgili merak edilen detaylar…
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19 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?
19 Mayıs, Türkiye genelinde resmî tatil kapsamına giren önemli günlerden biridir. Kamu kurumları kapalı olurken, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi adına zincir marketler genellikle açık oluyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 19 Mayıs Pazartesi günü de açık olması bekleniyor. Çalışma saatlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
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19 MAYIS AVM'LER AÇIK MI?
Alışveriş merkezleri (AVM) genellikle tatil günlerinde normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bölgelere göre çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Gitmeden önce, AVM'nin web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden çalışma saatlerini teyit etmeniz öneriliyor.
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2025 KALAN RESMİ TATİLLER
19 Mayıs Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra)
6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. gün
7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. gün
8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. gün
9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cumartesi: Zafer Bayramı
29 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Çarşamba: Yılbaşı gecesi