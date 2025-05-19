19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında uygulanan ulaşım düzenlemeleri, bayram günü seyahat etmeyi planlayanlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...