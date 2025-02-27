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        Haberler Gündem Çevre 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı | Son dakika haberleri

        Bozcaada'da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) denize bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:28
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        19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı
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        Çanakkale'de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindeki şamandırada çuvallar içinde deniz patlıcanlarının (deniz hıyarı) bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan kontrollerde kaçak avlanan deniz patlıcanlarının canlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, deniz patlıcanlarını yeniden denize bıraktı.

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        #Çanakkale Haberleri
        #deniz patlıcanı
        #çevre haberleri
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