18 yaş üstü vatandaşların gündeminde koronavirüs aşı randevusu var. Koronavirüs aşı sorunu çözüldü, Türkiye'de aşılama işlemleri hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 yaş üstü vatandaşların aşı tarihini açıklaması üzerine "18 yaş üstü aşı randevusu alabilir mi?" sorusu gündem oldu. İşte 18 yaş üstü aşılamayla ilgili merak edilenler...
18 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Açıklamaların sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek" dedi.
Önümüzdeki cuma gününden itibaren (25 Haziran) 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildiren Bakan Koca, "Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini bildirdi.
HEDEF KURBAN BAYRAMINA KADAR 1. DOZ AŞILAMAYI BİTİRMEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz. Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir." "Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek." diye konuşan Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.
TRAKYA'DA 18 YAŞ ÜZERİNDEKİLER AŞILANIYOR
Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.
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