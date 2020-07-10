18 yaş altı seyahat kısıtlamasıyla ilgili önemli bir gelişme bugün yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 18 yaş aştı tek başına seyahatin önü açıldı. Detaylar haberimizde.

18 YAŞ ALTI TEK BAŞINA SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeye göre, 18 yaş altı çocuk ve gençler artık yanlarında velisi bulunmadan da seyahat edebilecek. Ancak 18 yaş altı gençlerin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet etmesi gerekiyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 18 YAŞ ALTI SEYAHAT GENELGESİ

"Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

Bu çerçevede; ilgi (a) Genelgemizle o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, ilgi (b) Genelgemizle 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda;

- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılması,

- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılması,

- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesi, gerektiği değerlendirilmiştir.

Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen konuya ilişkin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."