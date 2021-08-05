Geçtiğimiz günlerde 16 yaş ve üstü vatandaşlarında en kısa sürede aşı randevu sistemine tanımlanacağı duyurulmuştu. Ancak 16 yaş altı çocuklar için aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.