Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 18 üniversite 441 personel alacak! 13 Mart 2025 güncel kamu veya özel üniversite iş ilanları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

        18 üniversite 441 personel alacak! 13 Mart 2025 güncel üniversite iş ilanları

        18 üniversite, farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere toplamda 441 personel alıyor. Güncel iş ilanlarını, başvuru tarihlerini ve kadro dağılımını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2025 üniversite iş ilanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üniversiteler farklı kadrolarda işe alım yapmaya devam ediyor. 13 Mart itibarıyla 18 üniversite toplamda 441 personel istihdam edecek. İşte, güncel üniversite iş ilanları...

        • 2

          BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

          Bursa Teknik Üniversitesi, 2 mühendis ve 1 tekniker alıyor. Başvurular 27 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ilanın Kariyer Kapısı ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden “Bursa Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacak.

          BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; destek personeli, tekniker, teknisyen ve hemşire olmak üzere 142 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 28 Şubat ile 14 Mart arasında alınacak.

        • 3

          DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite iki öğretim elemanı alacak. Başvurular 28 Şubat ile 17 Mart arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

          KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite büro personeli, destek personeli olmak üzere 6 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 3-17 Mart tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla gerçekleşecek.

        • 4

          ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite hemşire, destek personeli ve sağlık teknikeri olma üzere 36 sözleşmeli personel alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 03/03/2025 – 17/03/2025 tarihleri arasında alınacak.

          AFYON ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; büro personeli, veteriner hekim, koruma ve güvenlik olmak üzere 20 sözleşmeli personel alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Afyon Kocatepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 03/03/2025- 17/03/2025 tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite, 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 3 ile 17 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite, 8 araştırma görevlisi alacak. Başvuru 5-19 Mart tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte şahsen veya postayla yapılacak.

        • 6

          TRABZON ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite büro personeli ve destek personeli alıyor. Müracaatlar, 7-21 Mart tarihleri arasında e-Devlet Kapısı ''Trabzon Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:00'ye kadar yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

          KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; büro personeli, psikolog, destek personeli olmak üzre 9 sözleşmeli personel alıyor. Müracaatlar, elektronik ortamda 07/03/2025-21/03/2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kastamonu Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

        • 7

          AYDIN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite, sağlık teknikeri, destek personeli ve (Perfüzyonist olmak üzere 116 personel alacak. Başvurular 31 Mart tarihine kadar ) e-Devlet Kapısı üzerinden “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik ortamda alınacak.

          GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite 1 iç denetçi alacak. Başvurular 24 Mart'a kadar sürecek.

        • 8

          MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; büro personeli, koruma ve güvenlik ve destek personeli olmak üzere 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, elektronik ortamda 10 Mart 2025- 24 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

          SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite 4 eski hükümlü-terör mağduru işçi alacak. Başvurular 14 Mart'a kadar sürecek. İşçiler temizlik ve çevre işleri için çalışacak.

        • 9

          KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; hemşire, sağlık teknikeri olmak üzere 35 personel alacak. Başvurular 27 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı “Kocaeli Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım” veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17.00’a kadar yapılacak.

          GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri olmak üzere 29 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 26 Marta kadar sürecek.

        • 10

          KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite 4 destek personeli alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11/03/2025 - 25/03/2025 tarihleri arasında alınacak.

          ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

          Üniversite; 4 yazılım uzmanı ve ağ uzmanı alacak. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 10/03/2025 - 24/03/2025 tarihleri arasında yapacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Habertürk Anasayfa