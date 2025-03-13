18 üniversite 441 personel alacak! 13 Mart 2025 güncel üniversite iş ilanları
18 üniversite, farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere toplamda 441 personel alıyor. Güncel iş ilanlarını, başvuru tarihlerini ve kadro dağılımını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2025 üniversite iş ilanları...
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Üniversiteler farklı kadrolarda işe alım yapmaya devam ediyor. 13 Mart itibarıyla 18 üniversite toplamda 441 personel istihdam edecek. İşte, güncel üniversite iş ilanları...
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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bursa Teknik Üniversitesi, 2 mühendis ve 1 tekniker alıyor. Başvurular 27 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ilanın Kariyer Kapısı ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden “Bursa Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacak.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; destek personeli, tekniker, teknisyen ve hemşire olmak üzere 142 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 28 Şubat ile 14 Mart arasında alınacak.
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Üniversite iki öğretim elemanı alacak. Başvurular 28 Şubat ile 17 Mart arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Üniversite büro personeli, destek personeli olmak üzere 6 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 3-17 Mart tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla gerçekleşecek.
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Üniversite hemşire, destek personeli ve sağlık teknikeri olma üzere 36 sözleşmeli personel alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 03/03/2025 – 17/03/2025 tarihleri arasında alınacak.
AFYON ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; büro personeli, veteriner hekim, koruma ve güvenlik olmak üzere 20 sözleşmeli personel alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Afyon Kocatepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 03/03/2025- 17/03/2025 tarihleri arasında alınacak.
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Üniversite, 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 3 ile 17 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Üniversite, 8 araştırma görevlisi alacak. Başvuru 5-19 Mart tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte şahsen veya postayla yapılacak.
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TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Üniversite büro personeli ve destek personeli alıyor. Müracaatlar, 7-21 Mart tarihleri arasında e-Devlet Kapısı ''Trabzon Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:00'ye kadar yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; büro personeli, psikolog, destek personeli olmak üzre 9 sözleşmeli personel alıyor. Müracaatlar, elektronik ortamda 07/03/2025-21/03/2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kastamonu Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.
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AYDIN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Üniversite, sağlık teknikeri, destek personeli ve (Perfüzyonist olmak üzere 116 personel alacak. Başvurular 31 Mart tarihine kadar ) e-Devlet Kapısı üzerinden “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik ortamda alınacak.
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Üniversite 1 iç denetçi alacak. Başvurular 24 Mart'a kadar sürecek.
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MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; büro personeli, koruma ve güvenlik ve destek personeli olmak üzere 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, elektronik ortamda 10 Mart 2025- 24 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Üniversite 4 eski hükümlü-terör mağduru işçi alacak. Başvurular 14 Mart'a kadar sürecek. İşçiler temizlik ve çevre işleri için çalışacak.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; hemşire, sağlık teknikeri olmak üzere 35 personel alacak. Başvurular 27 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı “Kocaeli Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım” veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17.00’a kadar yapılacak.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri olmak üzere 29 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 26 Marta kadar sürecek.
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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Üniversite 4 destek personeli alacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11/03/2025 - 25/03/2025 tarihleri arasında alınacak.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Üniversite; 4 yazılım uzmanı ve ağ uzmanı alacak. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 10/03/2025 - 24/03/2025 tarihleri arasında yapacak.