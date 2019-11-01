01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Recep İvedik 6'nın Karacabey'deki Longoz Ormanları'ndaki çekimleri sırasında yapım ekibi, bölgede yaşanan ani hava değişikliklerine karşı tedbir amaçlı olarak sette paratoner bulundurdu.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre sette bol miktarda bulunan elektrik aksamının yıldırımı çekme olasılığının yüksek olması nedeniyle bir paratoner kiralandı. Set amiri, paratonerin olabilecek en yüksek yere konulması gerektiğini söylemesi üzerine Şahan Gökbakar, bir vinç de kiralanmasını istedi.
Çekimler, paratonerin vincin tepesine yerleştirilmesinden sonra başladı. Kurulmasından bir kaç saat sonra havanın bozulmasıyla birlikte setin yakınlarına düşen yıldırımlardan biri vincin tepesine kurulan paratoner tarafından çekildi.
Böylelikle Longoz Ormanları olası bir yangından, set ekibi ise olası bir kazadan kurtuldu.
Şahan Gökbakar, filmin çekimlerinin yapıldığı Longoz Ormanları'nın çöp içinde bırakıldığı yönünde sosyal medyada kendisine ve film ekibine karşı yapılan paylaşımlara da şöyle cevap verdi; "Milyonlarca liralık bir prodüksiyon yaptık. Karacabey Belediyesi ve Orman Müdürlüğü'nden izin aldık ve onlarla koordinasyon halinde hareket ettik. Bölge halkına ve esnafına yüz binlerce liralık iş ve ekonomi sağladık. Kurulan köyleri ve platoyu Karacabey Belediyesi'ne armağan ettik... 2018 yılı Ekim ayında oradan ayrıldık. Aradan geçen bu bir yıl boyunca geride bıraktığımız tek şey mutlu yüzler ve Longoz Ormanları'na olan ziyaretçi akını."
Paratoner Nedir?
Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan bir araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan ışık görüntüsüne şimşek denir. Yıldırımdan korunmak için binaların ve evlerin gökyüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer bakır çubuktur. Topraklama sayesinde bakır iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir. Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin'dir. Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne vardı. Her ikisinde de elektrik eksikliği ya da fazlalığı bulunan cisimlerin birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. Fazlalığı artı elektrik, eksikliği ise eksi elektrik olarak adlandırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!