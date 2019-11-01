'Recep İvedik 6'nın Karacabey'deki Longoz Ormanları'ndaki çekimleri sırasında yapım ekibi, bölgede yaşanan ani hava değişikliklerine karşı tedbir amaçlı olarak sette paratoner bulundurdu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre sette bol miktarda bulunan elektrik aksamının yıldırımı çekme olasılığının yüksek olması nedeniyle bir paratoner kiralandı. Set amiri, paratonerin olabilecek en yüksek yere konulması gerektiğini söylemesi üzerine Şahan Gökbakar, bir vinç de kiralanmasını istedi.

Çekimler, paratonerin vincin tepesine yerleştirilmesinden sonra başladı. Kurulmasından bir kaç saat sonra havanın bozulmasıyla birlikte setin yakınlarına düşen yıldırımlardan biri vincin tepesine kurulan paratoner tarafından çekildi.

Böylelikle Longoz Ormanları olası bir yangından, set ekibi ise olası bir kazadan kurtuldu.

'Recep İvedik 6'nın yapımcısı Çamaşırhane Film, günlük kirası 5 bin ₺ olan paratoner ile vinç için çekimlerin sürdüğü 5 haftada 175 bin ₺ ödedi.

Şahan Gökbakar, filmin çekimlerinin yapıldığı Longoz Ormanları'nın çöp içinde bırakıldığı yönünde sosyal medyada kendisine ve film ekibine karşı yapılan paylaşımlara da şöyle cevap verdi; "Milyonlarca liralık bir prodüksiyon yaptık. Karacabey Belediyesi ve Orman Müdürlüğü'nden izin aldık ve onlarla koordinasyon halinde hareket ettik. Bölge halkına ve esnafına yüz binlerce liralık iş ve ekonomi sağladık. Kurulan köyleri ve platoyu Karacabey Belediyesi'ne armağan ettik... 2018 yılı Ekim ayında oradan ayrıldık. Aradan geçen bu bir yıl boyunca geride bıraktığımız tek şey mutlu yüzler ve Longoz Ormanları'na olan ziyaretçi akını."

Paratoner Nedir?

Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan bir araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan ışık görüntüsüne şimşek denir. Yıldırımdan korunmak için binaların ve evlerin gökyüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer bakır çubuktur. Topraklama sayesinde bakır iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir. Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin'dir. Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne vardı. Her ikisinde de elektrik eksikliği ya da fazlalığı bulunan cisimlerin birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. Fazlalığı artı elektrik, eksikliği ise eksi elektrik olarak adlandırıldı.