17 yaşındaki Batuhan kalbinden bıçaklandı

İHA

İzmir'de, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Torbalı ilçesi Barış Yapı Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A. (20) ile Batuhan Barlak (17) arasında çıkan tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan Barlak kalbinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan yabancı uyruklu M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.