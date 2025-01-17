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        Haberler Bilgi Spor 17 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        17 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A'da birer maç oynanırken Fransa Lig 1'de iki müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "17 Ocak Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 17 Ocak 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:27
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        • 1

          Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 17 Ocak 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 17 Ocak Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          TRENDYOL SÜPER LİG

          20:00 Hatayspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

        • 4

          İSPANYA LA LİGA

          23:00 Espanyol - Valladolid (S Sport Plus)

        • 5

          İTALYA SERİE A

          22:45 Roma - Genoa (S Sport 2, EXXEN)

        • 6

          BUNDESLİGA

          22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (beİN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)

        • 7

          FRANSA LİGUE 1

          21:00 Montpellier - Monaco (beIN Sports 4)

          23:05 Lille - Nice (beIN Sports 4)

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