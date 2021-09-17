Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 28 bini geçti. İşte merak edilenler...
17 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...
17 Eylül Cuma günü Türkiye koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu yayınlar yayınlamaz haberimizde yer alacak.
16 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM
16 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 68,76 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 494 bin 127 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
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