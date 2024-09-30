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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki kız, arkadaşını bıçakladı | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki kız, arkadaşını bıçakladı

        Şiddet haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kez şiddetin faili 16 yaşındaki bir genç kız...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 01:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 01:49
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        16 yaşındaki kız, arkadaşını bıçakladı
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        Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.

        Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can Ayı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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