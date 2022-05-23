16 yaşındaki çocuk bakkalı öldürdü!

İHA

Kahramanmaraş'ta, 16 yaşındaki çocuğun silahla vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti.

Olay, Elbistan ilçesine bağlı kırsal Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki H.Ö. ile mahalle bakkalı Seyit Ali Gül (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bakkal Gül, H.Ö.'nün peş peşe ateşlediği silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan bakkal, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Gül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayın şüphelisi H.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı mahalledeki cinayetle ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.