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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 milyonluk "tefeci" vurgunu!

        16 milyonluk "tefeci" vurgunu! Mersin'de 4 gözaltı

        Mersin'de tefecilik yaparak 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1'ini yakalama çalışmaları sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:55
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        16 milyonluk "tefeci" vurgunu!
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        Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Drone ve özel harekat polisleri destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'ini yakalama çalışmaları sürüyor.

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        Şüphelilerin, yüksek faizle para verdikleri kişilerden teminat olarak çek aldıkları, faizli paraları ödeseler dahi çekleri geri vermedikleri, borçlarının bitmediklerini söyleyerek mağdurlardan sürekli yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri belirlendi.

        Ayrıca ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayanları da iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ettikleri, zorla evlerinden alarak ıssız ve ormanlık alanlara götürerek korkuttukları, darp ettikleri, bazılarını da bıçakla yaraladıkları öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        #mersin haberleri
        #tefeci
        #Son dakika haberler
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