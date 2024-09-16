İstanbul yoğun ve kurak bir yaz dönemi geçirdi. Yüksek nem oranı, hızlı buharlaşma va kontrolsüz su tüketimi beraberinde barajlardaki genel doluluk oranını da etkiliyor. İSKİ'ye göre, genel barajl doluluk oranı yüzde 41,61'e kadar geriledi. İşte, 16 Eylül İstanbul barajlarındaki son durum...