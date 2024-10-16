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        Haberler Bilgi Gündem 16 Ekim 2024 Bugün İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal oldu? Vapur seferleri neden iptal oldu, seferler ne zaman başlayacak?

        Şehir Hatları açıkladı: 16 Ekim 2024 İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal oldu?

        İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşe veya okula gitmek için vapur kullanacak İstanbulluların farklı toplu taşıma araçları kullanması gerekecek. İşte, 16 Ekim 2024 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:35
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        • 1

          Sabah saatlerinde işe veya okula gitmek isteyen İstanbullular, hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleriyle karşılaştılar. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. İşte, 16 Ekim 2024 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....

        • 2

          16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

          Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak;

          Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

          Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı

          Beykoz-Sarıyer Hattı

          Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

          Çengelköy-Kabataş Hattı

          Küçüksu-İstinye Hattı

          Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

          Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

          Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

        • 3

          16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Şehir Hatları, vapur seferlerinin başlayacağı saate dair net bir açıklama yapmadı. Bir açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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