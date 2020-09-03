AA

Mağara fotoğrafçısı Ertuğrul Kulaksızoğlu, 20 yıl önce mağaralara karşı ilgi duymaya başladı.

Daha sonra aradan geçen 5 yılın ardandan mağaralarda fotoğraf çekmeye başlayan Kulaksızoğlu, bugüne kadar sayısız mağarayı fotoğrafladı.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 30 mağarada, Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan 8 kişilik ekipte proje koordinatörü olarak yer alan Kulaksızoğlu'nun çektiği fotoğraflarla birçok ödülü de bulunuyor.

Ertuğrul Kulaksızoğlu, yaptığı açıklamada, doğa sporlarına ilgisinin lise yıllarında izcilikle başladığını söyledi.

Ortaokul ve lise yıllarında doğa ile ilgili dergiler ve yayınları takip ettiğini aktaran Kulaksızoğlu, "Daha sonra fotoğraf çekme arzumu keşfettim. Ankara Üniversitesinde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünü okudum. Ankara Üniversitesinde o zamana kadar bir mağaracılık kulübü yoktu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü'nü kurduk. Ankara Üniversitesindeki yıllarımda bitirme projemi de mağaralar üzerine yaptım" dedi.

"MAĞARALARDA BOLCA FOTOĞRAF ÇEKİP DÜNYAYA GÖSTERMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİM"

Daha sonra her gittiği mağarayı fotoğraflamaya başladığını anlatan Kulaksızoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu artık kendime bir iş olarak benimsemeye başladım. Mağaralarda fotoğraf çekmenin zorluğu, mağaralarda haliyle az fotoğrafın çıkması ve dünyanın bu güzelliklere erişememesi anlamına geliyor. Bu yüzden de mağaralarda bolca fotoğraf çekip bunu dünyaya göstermek için çaba sarf ettim. Çok az sayıda insan mağarada fotoğraf çekebiliyor. Çok meşakkatli, çünkü ışık yok."

"ORAYI İLK DEFA BENİM GÖRÜYOR OLMAM ÇOK ÖZEL BİR HİSSİYAT"

Daha önce kimsenin girmediği mağaraları fotoğraflamayı çok sevdiğini ifade eden Kulaksızoğlu, "Bizim amacımız yeni, daha önce insanın ayak basmadığı mağaralara girmek. Fotoğraf çekmek de bu anlamda çok özel bir şeye dönüşüyor. Orayı ilk defa benim görüntülüyor olmam çok özel bir hissiyat. Bunu yaparken elbette birçok insanın ilgisini çekti. Birçok fotoğraf yarışmasına katıldım. Dereceler aldım. Aynı zamanda birçok dergide makalelerle birlikte fotoğraflarım yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız bir projemiz var. Milli Parklarla görüşmelerimiz var" dedi.

"MAĞARALARDAKİ GÖLLER SON DERECE İHTİŞAMLI VE HOŞ GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Mağaralarda akla ilk olarak mağara oluşumlarının geldiğini anlatan Kulaksızoğlu, şunları kaydetti:

"Oluşum çekmek tabii ki önemli ama ben bunların içine insan katmayı seviyorum. Tamamen oluşum çekmekten ziyade insan varlığının orada oluşunu, o macerayı seyirciye vermeye çalışıyorum. O macera hissini yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Mağaradaki göller son derece ihtişamlı ve hoş görüntüsü var. 20 yıl önce mağaracılığa başladım. 15 yıldır da mağarada fotoğraf çekiyorum. Mağaraya girebildiğim sürece fotoğraf çekmeye devam edeceğim. Bu işi severek yapıyorum. Enerjimin yettiği kadar mağaralarda olacağım."