15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası

Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan tutuklu sanık Ege Demirci'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ege Demirci, maktul Mehmet Akif Zengin'in müşteki annesi Y. Zengin ve babası H. Zengin ile taraf avukatları katıldı.

"YARIŞMIYORDUM"

Sanık Ege Demirci savunmasında, olay günü aracıyla 80-90 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. O esnada başka araçlarla yarıştığı iddiasını kabul etmeyen sanık, "Yarışmıyordum. Pişmanım, affınıza sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Sanığın savunmasında doğru söylemediğini iddia eden müşteki baba ise "Sanık yavaş gittiğini söylüyor, bu doğru değil. Çok hızlıydı ayrıca başka araçlarla yarış yaptığını biliyoruz." dedi.