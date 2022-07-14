15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapanacak mı, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da hangi yolların kapanacağı merak edilip araştırılıyor.

15 TEMMUZ'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Hemen belirtelim ki yarın İstanbul'daki etkinlikler kapsamında hangi yolların kapanacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Korona tedbirleri nedeniyle son yıllarda toplu etkinlikler yapılamadı.

Son yapılan 15 Temmuz etkinliğinde İstanbul'da kapalı olan yollarla ilgili şu resmi açıklama yapıldı:

-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 14.00’ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı!

- O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından FSM Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolu'nu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kuzey transit yoldan gelen akım-TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yan yola verilecek, yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri, FSM Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilecek.

- D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yoluna (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları) yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri, FSM Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilecek.

- Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 Kuzey ve Güneye katılım kapatılacak. Alternatif olarak Kısıklı Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi ve D-100 kullanabilecek.

- Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprü girişi - Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılacak. D-100 güney yolu kullanılabilecek.

- Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 kuzeye katılım kapatılacak. D-100 güney yolu kullanılabilecek.

- Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacak. Libadiye Caddesi, kullanılabilecek.

- Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi Kavşağı'ndan Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak. Oymacı Sokak ve Kısıklı Caddesi kullanılabilecek.

- Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı caddeleri istikametine kapatılacak. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, Kısıklı Caddesi kullanılabilecek.

- Beylerbeyi'nden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım kapatılacak. Üsküdar Sahil Yolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, kullanılabilecek.

- Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak. Çevreyolu Güney Yol-TEM Otoyolu kapatılacak.

- D-100 Kuzey yol Altunizade Köprüye katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak. Kısıklı Caddesi, kullanılabilecek.

- Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak. Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı-Sütçü İmam Caddesi kullanılabilecek.

- Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacak. Üçpınarlar Caddesi-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kullanılabilecek.

- Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokak'tan Nurbaba Sokak Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak. Yunus Emre Sokak, kullanılabilecek.

- Kandilli Göksu Caddesi ile Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kavşağı'ndan sahil istikametine kapatılacak. Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti-TEM Otoyolu, kullanılabilecek.

- Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacak. Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi-Kandilli Göksu Caddesi-TEM Otoyolu, kullanılabilecek.

- Güzeltepe Caddesi ile Çengelköy Caddesi Kavşağı'ndan Beylerbeyi istikametine kapatılacak. Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (NATO yolu), kullanılabilecek.

- Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi Kavşağı sahil istikametine kapatılacak. Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (NATO yolu), kullanılabilecek.

- Beylerbeyi Çamlıca Caddesi ile Abdullahağa Caddesi Kavşağı'ndan sahil istikametine kapatılacak. Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Bosna Bulvarı (NATO yolu), kullanılabilecek.

- Beylerbeyi Eski Çınar Sokak ile Abdullahağa Caddesi Kavşağı'ndan sahil istikametine kapatılacak. Beybostanı Sokak-Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Bosna Bulvarı (NATO yolu) kullanılabilecek.

- Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapatılacak. Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti-Avrasya Tüneli-TEM Otoyolu kullanılabilecek.

- Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacak. Balmumcu Kavşağı'ndan dönüş yaptırılan araçlar diğer köprü istikametlerine yönlendirilecek.

- Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi-Yıldız katılım noktası kapatılacak. Sait Çiftçi katılımdan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine akım kapatılacak, Balmumcu istikametine verilerek ikinci-üçüncü köprüye yönlendirilecek.