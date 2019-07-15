Şehit olmadan önce dehşeti kaydetti

Ferdi Durdu'nun haberine göre, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine tepki göstermek için sokağa çıkanlar arasında Malatyalı Fuat Bozkurt’ta vardı.

O gece, "Vatansız can ne işe yarar, ben hainlere karşı koymaya gidiyorum" diyerek sevdikleriyle helalleşen Bozkurt, Ankara’da yaşanan dehşeti cep telefonuna kaydederken, dakikalar sonra önce helikopterin açtığı ateş daha sonrada meclisin bombalanması sonucu vücuduna kurşun ve şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle şehit düştü.

Ankara'da bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan ve darbecilere karşı gözünü kırpmadan vücudunu siper eden Fuat Bozkurt, o gece yaşanan dehşet anlarını saniye saniye görüntülemiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bozkurt’un çektiği videoda, üst üste geçen uçakların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üzerinden uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar çevrede ne olduğunu anlamaya çalışırken, alçaktan uçan uçaklar dakikalar sonrası meclisi bombaladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile askeri ve mülki erkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yılında, 15 Temmuz demokrasi şehidi Fuat Bozkurt'un mezarını ziyaret etti. Bozkurt'un kabrine karanfil bırakılırken, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Şehit Fuat Bozkurt'un babası Hasan Bozkurt, "Evlat acısı biter mi, aynı devam ediyor. Dünyayı verseler, evladının saçının teline değişmezsin. Allah kimseyi evlatla imtihan etmesin. Acımız var ama vatan için gideceğiz. Ben, sen gitmezse kim gidecek? Hepimiz gideceğiz. Ben gitmezsem evladım, evladım gitmezse ben gideceğim. Hepimiz vatan için hazırız. Evsiz yaşanıyor mu, vatansız yaşayalım? Vatansız hiç yaşanır mu, yaşanmaz. Allah bizi o durumlara getirmesin. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Suriye'ye sahip çıkan biz olduk, bize kim sahip çıkacak? Kimse sahip çıkmaz. Bugünümüze şükür. Takdir böyleymiş. Hamd ediyoruz, bugün bayramımız. Acı bitmez ama biz her zaman Allah'a şükür mutluyuz" dedi.

Anne Sebahat Bozkurt ise "3 senesi bitti ama yüreğimizdeki ateşi duruyor. Şehitlik kimsenin eline geçmez. İnşallah benimde elime geçer. Evladım çok iyiydi, çok iyi niyetliydi. Allah ona şehitliği nasip etti" diye konuştu.