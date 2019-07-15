15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 Temmuz darbe girişiminin bugün 3. yılı. Darbe girişimi lanetlenirken, kanlı girişimde şehit olan vatandaşlarımız da anılıyor. Ömer Halisdemir'e yazılmış ağıt ve 15 Temmuz marşı haberimizde.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
- Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER -
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Çok, çok erken okundu selan
Daha tankların önüne geçmeden
Ve sen öldüğünü bilmeden...
Alt yazılı bir gecenin
Destanıydı ölümün sessizliğine
Koşan gözlerin
Kefenim olur belki
Diyerek giydiğin beyaz gömleğin
Kandan düğmeleri
Ne olur susma dedim sustun
Bana anlatmayacak mısın cenneti ?
İhtilal mi darbe mi
Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?
Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti
İçin yanarken içtiğin su gibi
Kana kana , doyasıya
Tadını anlat desem
Şahadetin tarifi olur mu ki ?
Çok ,çok erken okundu selan
Bin vurup , bir vurulmadan
Ve sen öldüğünü anlamadan...
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'E AĞIT
(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)
Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk
Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı
Sen yine sevdandan vazgeçme
Bilirsin sevda büyütür insanı.
Hayallerinden vazgeçme çocuk
Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken
Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan
Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay
Ve yanında saf tutan nice Alperen .
Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.
Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.
Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin
Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin
Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,
Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri
O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…
Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk
Her devirde doğan güne kargış okuyup,
Gönülleri bulandıran bir meczup.
Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit
Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.
Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk
Sen uyanık kal, sen hatırla
Ardından iki yüz kırk şehit
Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.
Sizler uyumadınız ve bizler uyandık
Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.
Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk
Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı
Bir ulu çınara dönüşüverirsin
Delice kavrar köklerin toprağı
Ne esen bora koparır,
Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.
Bak medh ü senalar okunuyor çocuk
Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,
Sancağı Ebu Turab tutuyor
En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.
Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de
Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.
En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.
Ölümsüzlük gelip ilişir yakana
Türk milleti saf saf olur ardında
En körpe yürekler emrini bekler
Ne esen bora koparır o vakit seni bizden
Ne de boz bulanık akan nehirler…
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