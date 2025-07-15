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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz 2025 Salı toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metrobüs, vapur, tramvay, metro, füniküler ve teleferik bedava mı?

        15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, vapur, otobüs ücretsiz mi?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün gelmesiyle, vatandaşların gündemindeki önemli konulardan biri de toplu taşıma araçlarının o gün ücretsiz olup olmayacağı oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi, resmi tatil kapsamında şehir içi ulaşımın ücretsiz sunulup sunulmayacağını merak ediyor. Bu doğrultuda yetkili kurumlardan art arda açıklamalar geldi. Peki, 15 Temmuz bugün otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar ve güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:36
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        • 1

          15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, toplu taşıma uygulamalarına dair sorular yeniden gündeme geldi. Resmî tatil olarak kabul edilen bu anlamlı günde, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz’un bu yıl Salı gününe rastlamasıyla birlikte, birçok kişi geçmiş yıllardaki uygulamaların bu yıl da geçerli olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 15 Temmuz bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte konuya dair detaylar...

        • 2

          15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          15 Temmuz günü kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretitsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.

        • 3

          15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR, METRO, OTOBÜS TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu taşıma ücretsiz olacak. Salı günü açıklanan kent içi raylı sistemlerin yanı sıra; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

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