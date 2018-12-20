15 tatil heyecanı şimdiden başladı. Bir çok okulda öğrenciler 3. yazılı sınava hazırlanırken bir yandan da "15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bu sene yarı yıl tatili yine Ocak ayında başlayacak.

15 TATİL (SÖMESTR, YARI YIL) TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

SÖMESTR TATİLİ İÇİN GEZİ ÖNERİLERİ

Okulların yarı yıl tatiline girmesine az bir süre kala çocuklarıyla birlikte gezi planı yapan aileler için yurt içinde ve dışında birçok alternatif bulunuyor.

Kış aylarına denk gelen tatilde kayak keyfine varabilir, Avrupa'da gezintiye çıkabilir ya da sıcak iklimlerde farklı kültürleri keşfedebilirsiniz.

Budapeşte, Viyana ve Prag'ı içeren 3 ülkeyi kapsayan tur planları en çok tercih edilenler arasında.

Özellikle kayak tutkunları için pek çok alternatif olduğuna değinen Özkar, ''İtalya'nın dünyaca ünlü kayak pistleri Cortina D'Ampezzo, Courmayeur ve Passo Tonale, İsviçre'de Zermatt ile Avusturya'nın Zell Am See kayak merkezleri ilgi görüyor'' dedi.

-''NEREYE GİTSEK?-''

Kültürel ve tarihi bir turun yanı sıra çocuğunu da eğlendirmek isteyenlerin 3 gece Paris, bir gece Disneyland'ı içeren turları tercih ettiğini belirten Özkar, şunları söyledi:

''Bu dönemde havalar çok soğuk Avrupa'da çocuğumuzu üşütmeylim diyenler Uzakdoğu turlarını, Fas, Dubai ve Beyrut gibi sıcak ülkeleri seçerken, denize girmek isteyenler ise ikliminin güzelliği nedeniyle Küba ve Tayland'ın Phuket adasını seçiyor.

Uygun fiyatla maksimum yer görmek isteyenler Avrupa'nın belki de en ilgi çekici 3 ülkesi Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya turuna katılıyor. Eğlence ve metropol tutkunları ise Londra ve Roma tercih ediyor, kış mevsiminin en güzel şehirleri olan masalsı kentleri içinde yer alan Moskova, St. Petersburg ve 3 gecelik Prag turları da bu anlamda tatilcilerin gözdesi.''

Danimarka, İsveç ve Norveç'i kapsayan İskandinavya turlarının da ilgi gördüğünü ifade eden Özkar, geçtiğimiz yıllarda 999 avrodan başlayan fiyatlarla satışı yapılan gezinin şimdi 599 avro gibi çok promosyenel bir fiyatla yarı yıl tatili seçenekleri arasında bulunduğu belirtti.

-YURT İÇİNDE KAYAK VE TERMAL KEYFİ-

Sömestr döneminde kayak destinasyonlarına yoğun talep alınıyor, özellikle Uludağ'a olan yoğun ilginin bölgede otelerin dolmasına yol açacağından tatilcilere erken karar vermeleri öneriliyor.

Kış soğuğundan kaçmak isteyenlerin de Antalya'yı tatil seçenekleri arasına eklediğini unutmamak gerekir. İstanbul'a ve Ankara'ya yakın bölgeler olan Abant, Bolu, Bursa ve termal otellerin de ilgi odağını hatırlatalım.

Afyon ve Pamukkale gibi yerlerdeki termal otellere orta yaş ve üzeri kesimin dinlenmek için ilgi gösteriyorlar.