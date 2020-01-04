15 tatil ne zaman? Sömestir tatili ne zaman başlayacak? soruları 2019 - 2020 eğitim dönemi için öğrenci ve velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in dönem başında yayınladığı 2019 - 2020 Eğitim dönemi takviminde ara tatiller ve 15 tatil tarihi detaylı bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler bu sene uygulanan ilk ara tatile Kasım ayında çıkmıştı. Ara tatil ile öğrencilerin motivasyonu arttırılmak ve öğrencilerin konular çok fazla birikmeden eski konuları tekrar yapabilme olanağı bulması hedeflendi. MEB takvimine göre 15 tatil tarihi haberimizde

15 TATİL NE ZAMAN? MEB 2020

9 Eylül 2019’da başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler, 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatili yaptı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün süren ara tatilin ardından, 25 Kasım’da yeniden ders başı yapan öğrencilerin gözü yarıyıl tatilinde. Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

15 TATİL İÇİN GERİ SAYIM!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yine hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün sürecek ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

UZMANLARDAN "KARNE GÜNÜ" UYARISI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, karne günü ailelerin, aşırı duygusal tepkilerden kaçınması gerektiğini belirterek, "Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır" dedi.

Doç. Dr. Özalp Ekinci, karnenin, öğrenim hayatında bir araç olduğunu, asla bir amaç olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Öğrenim hayatında temel hedef, çocuğun düzenli ve planlı çalışma alışkanlığını kazanmasıdır. Düzenli ve planlı çalışan çocuklar, uzun öğrenim hayatı sürecinde mutlaka başarıya ulaşacaktır" dedi.

İyi bir karnenin başarılı bir mesleki eğitimin garantisi olmadığı gibi, kötü bir karnenin de çocuğun tamamen başarısız olduğunu göstermediğini aktaran Ekinci, şunları kaydetti: "Çocukların eğitim yılı içindeki temel öğrenim hedeflerini kavrayıp kavramadığı öğretmenleri tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bazı çocukların, sınav teknikleriyle ilgili eksiklik ve okul ortamına uyumsuzluk gibi sebeplerle başarısız karne getirdiği unutulmamalıdır. İlköğretim döneminde olan çocukların öğretmenleriyle sıcak ve yakın bir ilişki geliştirip geliştirmediği mutlaka belirlenmelidir. Karne günü aileler, aşırı duygusal tepkilerden kaçınmalıdır. Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır. Ailenin kontrollü ve aşırıya kaçmayan tavırları, çocuğun da karnenin öğrenim hayatında bir araç olduğunu kavramasına faydalı olacaktır."