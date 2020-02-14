14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 Şubat, Dünya Yalnızlar Günü mü? sorusu bekar ve yalnız olanların gündeminde. Bugün kutlanan Sevgililer Günü, çeşitli etkinlikler ve mesajlarla gündemde. Peki Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? İşte detaylar...
DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ 15 ŞUBAT MI?
Sevgililer Günü'nden hemen sonra 15 Şubat'ı kendileri için bir kutlama gününe dönüştürmek isteyen yalnızlara kötü haber, Dünya Yalnızlar Günü diye bir gün yok. Dünya Bekarlar Günü var ancak onun da tarihi 11 Kasım.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.
KÖKÜ TEK ÇOCUK POLİTİKASINA DAYANIYOR
Bekarlar Günü etkinliğinin kökü ise Çin'in 1978 yılında uygulamaya başladığı tek çocuk politikasına dayanıyor. Kadın ve erkek nüfus arasındaki farkın giderek açılmasına neden olan bu politika 1 Ocak 2016'da resmi olarak kaldırıldı. Ancak 2020 yılı itibariyle erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki farkın 30 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Bu da bekar sayısının giderek artmasına yol açıyor.
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