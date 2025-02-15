15 Şubat ne günü? 15 Şubat'ta ne oldu, anlamı ne?
15 Şubat birçok önemli olayın yaşandığı ve tarihe iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarih, geçmişten günümüze uzanan süreçte dünya tarihine damga vuran olaylara sahne olmuştur. 15 Şubat'ın anlamını ve önemini taşıyan bu özel günle ilgili detayları sizler için paylaştık. İşte 15 Şubat'ta yaşananlar...
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15 Şubat, tarihin akışında derin izler bırakan, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bu tarih, dünya çapında dikkat çeken gelişmelerin yıl dönümü olarak da öne çıkar. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu anlamlı günde yaşanan olayları ve bu olayların bugüne etkilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
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ULUSLARARASI ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ GÜNÜ NEDİR?
Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü (International Childhood Cancer Day - ICCD), her yıl 15 Şubat tarihinde dünya genelinde çocukluk çağı kanserleri konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklar ile ailelerine destek olmak amacıyla düzenlenen bir farkındalık günüdür.
2002 yılında Çocukluk Çağı Kanseri Uluslararası Ebeveyn Örgütü (Childhood Cancer International - CCI) tarafından başlatılmıştır. Bu özel gün, çocukluk çağı kanserlerinden etkilenen çocuklara daha iyi teşhis, tedavi ve bakım sağlanmasını teşvik etmeyi amaçlar. Aynı zamanda, dünya genelinde erken teşhis, etkili tedavi yöntemleri ve eşit sağlık hizmetlerine erişim için kamuoyu bilincini artırmayı hedefler.
Bu gün kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenir, hayatta kalan çocukların hikâyeleri paylaşılır ve destek kampanyaları yürütülür. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %80’i erken teşhis ve uygun tedavi ile iyileştirilebilir, ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oran daha düşüktür. Bu nedenle, ICCD'nin temel mesajlarından biri de tüm çocukların eşit sağlık hizmetine erişim hakkına sahip olması gerektiğidir.
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15 ŞUBAT'TA NE OLDU?
MÖ 399 - Socrates, ölüm cezasına çarptırıldı.
360 - Ayasofya'nın öncülü olan Büyük Kilise, aynı noktada inşa edildi. 5. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayakta kaldı.
1637 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru oldu.
1898 - İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi, Havana (Küba) limanında infilak ederek battı; 260'tan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya'yı sorumlu tutan ABD, iki hafta sonra İspanya'ya savaş açtı.
1924 - İzmir’de harp oyunları yapıldı.
1933 - Giuseppe Zangara isimli bir kişi, Miami'de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e suikast yapmak istedi, ancak Chicago Belediye Başkanı Anton J. Cermak'ı yaraladı. Cermak, aldığı yaraların etkisiyle 6 Mart 1933'te öldü.
1947 - Rodos ve On İki Adalar Yunanistan'a verildi.
1949 - 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu; göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.
1950 - SSCB ve Çin, ortak savunma antlaşması imzaladı.
1961 - Belçika'da Sabena Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü, 73 kişi öldü. Uçakta, ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.
1965 - Kanada'nın yeni bayrağı olarak, kırmızı beyaz yaprak tasarımı kabul edildi.
1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) tarafından düzenlenen "Büyük Eğitim Yürüyüşü" Ankara'da yapıldı ve binlerce öğretmen bozuk eğitim düzenini protesto etti. "Halkımızı sömürüden kurtaracağız" diye slogan attı.
1970 - Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, Santo Domingo'dan kalktıktan bir süre sonra denize düştü: 102 kişi öldü.
1971 - ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı. Finley, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.
1971 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sağ görüşlü bir grup öğrenci tarafından işgal edildi, İstanbul'daki Kadırga Yurdu'na patlayıcı madde atıldı, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki Kennedy Anıtı havaya uçuruldu.
1982 - Bir petrol çıkarma platformu, Newfoundland açıklarında fırtına nedeniyle battı, 84 kişi öldü.
1989 - Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son Sovyet Birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta, 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra, yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan, ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.
1995 - Hacker Kevin Mitnick, ABD'nin bazı en güvenli bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek suçundan FBI tarafından tutuklandı.
1996 - Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter, Ege Denizi'nde düştü; 5 asker öldü.
1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.
1999 - Ekşi sözlük kuruldu.
1999 - Eskişehir Cezaevi'nde "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan bir grup Mustafa Duyar'ı öldürdü, Selçuk Parsadan'ı yaraladı. Mustafa Duyar Özdemir Sabancı'yı öldürmekten, Selçuk Parsadan ise örtülü ödenek davasından hüküm giymişti.
2002 - Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF), yer alacak olan Türk Kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.
2005 - Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AKP'den ve Bakanlık görevinden istifa etti.
2005 - Video paylaşım sitesi, YouTube kuruldu.
2012 - Honduras'ın Comayagua kentindeki ceza evinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkûm ağır yaralandı.
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