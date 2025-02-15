ULUSLARARASI ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü (International Childhood Cancer Day - ICCD), her yıl 15 Şubat tarihinde dünya genelinde çocukluk çağı kanserleri konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklar ile ailelerine destek olmak amacıyla düzenlenen bir farkındalık günüdür.

2002 yılında Çocukluk Çağı Kanseri Uluslararası Ebeveyn Örgütü (Childhood Cancer International - CCI) tarafından başlatılmıştır. Bu özel gün, çocukluk çağı kanserlerinden etkilenen çocuklara daha iyi teşhis, tedavi ve bakım sağlanmasını teşvik etmeyi amaçlar. Aynı zamanda, dünya genelinde erken teşhis, etkili tedavi yöntemleri ve eşit sağlık hizmetlerine erişim için kamuoyu bilincini artırmayı hedefler.

Bu gün kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenir, hayatta kalan çocukların hikâyeleri paylaşılır ve destek kampanyaları yürütülür. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %80’i erken teşhis ve uygun tedavi ile iyileştirilebilir, ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oran daha düşüktür. Bu nedenle, ICCD'nin temel mesajlarından biri de tüm çocukların eşit sağlık hizmetine erişim hakkına sahip olması gerektiğidir.