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        Haberler Bilgi Gündem 15 Nisan bugün hava nasıl? Meteoroloji duyurdu: İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        Meteoroloji duyurdu: 15 Nisan bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, il il hava durumu raporu gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık değişimleri dikkat çekiyor. Peki, 15 Nisan Salı bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı, sıcaklıklar artıyor mu? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 00:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:34
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 15 Nisan Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          15 NİSAN METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile K.Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum, Bayburt ve Hakkari il geneli ile Erzincan doğu, Kars'ın batı, Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 4

          ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

        • 5

          İSTANBUL 5°C, 18°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu.

          İZMİR 10°C, 21°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu.

          ANKARA 0°C, 15°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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