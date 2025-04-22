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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı! | Son dakika haberleri

        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!

        Çorum'da yaşanan olayda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine "çingene" diyen kocayı boşanma davasında kusurlu buldu. Daire, kocanın kadına tazminat ve nafaka ödemesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:19
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        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
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        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Çorum'da yaşayan bir kişi, evlendikten 14 gün sonra eşinin evi terk ettiğini, evlilik süresince kendisine hakaret ettiğini ve tahrik eder davranışlarda bulunduğunu, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğun kendisine karşı saldırgan ve saygısız davranışlar sergilediğini belirterek boşanma davası açtı.

        "BANA ÇİNGENE, ÇİNGENE KARI' DEDİ"

        AA'daki habere göre davalı kadın ise eşinin iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, erkeğin kısa süren evlilik boyunca her sözüne, davranışına karşı çıkıp, tartışma çıkardığını, kendisine "çingene", "çingene karı" diye hitap ederek aşağıladığını, hakaret ettiğini, kendisini evden kovduğunu ileri sürerek karşı dava açtı.

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        YEREL MAHKEME KOCAYI KUSURLU BULDU

        Çorum 2. Aile Mahkemesi, yargılaması sonucu, kadına "çingene" diyerek hakaret eden ve aşağılayan erkeğin kusurlu davranışlarda bulunduğunu, erkeğin iddialarının ise ispatlanamadığını tespit etti.

        15 BİN TL TAZMİNAT VE AYLIK 10 BİN TL NAFAKA

        Mahkeme, erkek tarafından açılan davanın reddine, kadının davasının ise kabulüne karar vererek, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle tarafların boşanmasına, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

        YARGITAY, VERİLEN KARARI ONADI

        Erkeğin karara itiraz başvurusu üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunun reddine hükmetti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı tespit ederek, kararın onanmasını kararlaştırdı.

        "KARARIN BOZULMASINA GEREK YOKTUR"

        Dairenin kararında, "Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup erkeğin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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