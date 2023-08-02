140 yılın en şiddetli yağışı: Pekin'de şiddetli yağışlar can aldı, kayıp kişiler aranıyor!

Xinhua haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve "zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi" talimatı verdi.