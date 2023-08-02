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        Haberler Dünya 140 yılın en şiddetli yağışı: Pekin'de şiddetli yağışlar can aldı, kayıp kişiler aranıyor!

        140 yılın en şiddetli yağışı: Pekin'de şiddetli yağışlar can aldı, kayıp kişiler aranıyor!

        Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde son 140 yılın en şiddetli yağışları etkili oluyor. Şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi hayatını kaybederken, kayıp 27 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:39
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          Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi.

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          Guardian'da yer alan habere göre, kayıtlara son 140 yılın en şiddetli yağışları olarak geçen şiddetli yağışlar, Pekin ve çevresinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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          Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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          Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        • 5

          Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Hıbei bölgesinde de 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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          Çin Küresel Televizyon Ağının haberine göre, olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar 540 bin 703'ten fazla kişi etkilendi, yaklaşık 847 bin 400 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

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          Xinhua haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve "zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi" talimatı verdi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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