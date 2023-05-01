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14 yaşındayken babasına isyan ettiği için kör edilen şehzade Savcı Bey

1. Murad'ın oğullarından biri olan Savcı Bey, halk tarafından çok seviliyordu. Şehzade, gördüğü destek ile henüz bir çocukken taht hayalleri kurmaya başlamıştı ancak planları istediği gibi gitmedi ve en sonunda kör edildi.

Giriş: 01.05.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şehzade Savcı Bey, 1362 yılında; 1. Murad'ın üç oğlundan biri olarak dünyaya geldi. Halk tarafından çokça sevilen şehzade, Bursa sancağında görevliydi.

    Kardeşlerinden Şehzade Beyazid Kütahya'da, Yakup Çelebi Karesi ise Bursa'nın başka bir bölgesinde sancağa çıkmıştı.

  • Ancak henüz bir çocuk olan şehzadenin başka planları vardı. Savcı Bey, o sırada Bizans İmparatorluğu'nun başında olan V. Ioannis'in büyük oğlu Andronikos ile bir iş birliği yaptı; ikisi de aynı şeyi istiyordu yani iktidara sahip olmak. Şehzade, kardeşlerinden dolayı kendisine sıranın gelmeyeceğini biliyordu.

    İki şehzade birbirinden güç alarak, babalarına karşı bir isyan çıkardı fakat Savcı Bey bu ayaklanma için çok gençti, kendisi henüz 14 yaşındaydı! Ancak ne var ki bu onu durdurmadı ve kendisini sultan ilan edip, adına hutbe okuttu. 

  • 1. Murad, isyanı duyunca Boğaz’ı geçip Biga tarafına geldi ve isyandan habersiz görünerek oğlunu ava çağırdı. Savcı Bey etrafındaki yakınlarının kışkırtmasıyla hazineyi dağıtmıştı.

    Babasının davetini geri çeviren Savcı Bey, hem Osmanlı askerleri hem de Bizanslı Andronikos'un askerleri ile babası 1. Murad ile karşı karşıya geldi ancak yenildi.  

    Şehzade, savaş sırasında askerleriyle beraber kaçmayı başardı ve Dimetoka'ya sığındı ancak orada yakalandı. 1. Murad, oğlunun işlediği suçu itiraf etmesini ve af dilemesini istedi. Ancak, şehzade yolunda kararlıydı ve babasının daha da hiddetlenmesine neden oldu.

    Fotoğraf temsilidir

  • Babası Savcı Bey isyanından çok etkilendiği için önce onun gözlerine mil çektirme cezası uygulattı; böylece, tahtta olan tüm hakkını yitirmişti. Aynı ceza Bizans İmparatoru V. Ioannis tarafından oğlu, prens Andronikos'a da uygulandı.

    Savcı Bey, görme yeteneğini kaybetmiş olsa da içindeki taht isteğini kaybetmedi ve tekrar isyan hazırlığına başladı. 

    Ancak bu sefer babası 1. Murad, o kadar sabırlı değildi; oğlunu affetmedi ve şehzadesini boğdurma suretiyle öldürdü.

    Fotoğraf: 1. Murad'ın türbesi

  • Bu da henüz 14 yaşında olan genç bir şehzadenin hüzünlü ve bir o kadar da kısa hayatını, tarih kitaplarına geçirdi.  

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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