Ancak henüz bir çocuk olan şehzadenin başka planları vardı. Savcı Bey, o sırada Bizans İmparatorluğu'nun başında olan V. Ioannis'in büyük oğlu Andronikos ile bir iş birliği yaptı; ikisi de aynı şeyi istiyordu yani iktidara sahip olmak. Şehzade, kardeşlerinden dolayı kendisine sıranın gelmeyeceğini biliyordu.

İki şehzade birbirinden güç alarak, babalarına karşı bir isyan çıkardı fakat Savcı Bey bu ayaklanma için çok gençti, kendisi henüz 14 yaşındaydı! Ancak ne var ki bu onu durdurmadı ve kendisini sultan ilan edip, adına hutbe okuttu.