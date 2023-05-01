1. Murad, isyanı duyunca Boğaz’ı geçip Biga tarafına geldi ve isyandan habersiz görünerek oğlunu ava çağırdı. Savcı Bey etrafındaki yakınlarının kışkırtmasıyla hazineyi dağıtmıştı.
Babasının davetini geri çeviren Savcı Bey, hem Osmanlı askerleri hem de Bizanslı Andronikos'un askerleri ile babası 1. Murad ile karşı karşıya geldi ancak yenildi.
Şehzade, savaş sırasında askerleriyle beraber kaçmayı başardı ve Dimetoka'ya sığındı ancak orada yakalandı. 1. Murad, oğlunun işlediği suçu itiraf etmesini ve af dilemesini istedi. Ancak, şehzade yolunda kararlıydı ve babasının daha da hiddetlenmesine neden oldu.
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