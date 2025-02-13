Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde ulaşımda aksamalar yaşanırken, valilikler öğrencilerin güvenliği için bugün bazı illerde okulları tatil etme kararı almıştı. 14 Şubat Cuma için eğitim öğretime ara verilen iller ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 14 Şubat Cuma okulların durumu...
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Şiddetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye’nin birçok kentinde günlük hayatı zorlaştırıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden yağışlar nedeniyle valilikler, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için tatil kararları alıyor. Kar tatili olup olmadığını merak eden veliler ve öğrenciler, 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İstanbul, Malatya, Bingöl, Elazığ, Kırşehir gibi illerde kar tatili var mı? İşte okullara ara verilen iller ve Valiliklerden gelen duyurular…
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METEOROLOJİ UYARDI!
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak batı bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.
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AKSARAY
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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MUŞ
Muş ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
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NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
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HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.
Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.
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ERZİNCAN
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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BİNGÖL
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında bugün okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar tatilini bir gün daha uzattıklarını belirterek, "Pazartesiye kadar 3 gün tatil yapacaksınız. Bugün de dinlenin, uykunuzu iyice alın, kuvvetli bir kahvaltı yapın ama cumartesi ve pazar derslerinize iyi çalışıp pazartesi günü hazır gelin. Haydi iyi tatiller. Pazartesi günü görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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SİVAS
Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşacak olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."
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KIRŞEHİR
Kırşehir'de bugün beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."
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KARAMAN
Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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MALATYA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.
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VAN
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
İlçede kar, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi.
Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
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YOZGAT
Yozgat'ta düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riski ve yoğun sis nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün il genelinde kar yağışının durmasının ancak hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artmasının ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.
Bu veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde bugün eğitime verildiği duyuruldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 14 Şubat Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."
ÇORUM
Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."
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MARDİN
Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçede bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.
Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.
TOKAT
Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."
BİTLİS
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ELAZIĞ
Elazığ'ın 4 ilçesinde tüm okullarda, 5 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Eğitime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.
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ŞIRNAK
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak lise, ortaokul, ilkokul, resmi ve özel kreşler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BATMAN
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Sason Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Sason Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 14.02.2025 Cuma günü, taşıma kapsamında bulunan okullarımız ile köy okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
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KONYA
Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Sarayönü ve Emirgazi ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Halkapınar, Sarayönü, Ereğli ve Emirgazi'de buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
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