14 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu'nda kar yağışlarına dikkat!' başlığıyla uyarı yayımladı. Meteoroloji saat vererek uyardığı bölgeler için "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.