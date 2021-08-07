Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 14 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 14 plaka hakkında...

14 NERENİN PLAKASI?

14 plaka kodu Bolu iline aittir. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 14 ise bu araç Bolu iline kayıtlı bir plakadır.

BOLU İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) BOLU 14 AC 001 AZ 999 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 BA 001 BZ 999 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 BE 001 BE 999 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 DA 001 DZ 999 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 EA 001 EZ 999 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 KA 001 KZ 999 GEREDE V.D. 14262 BOLU 14 M 0001 M 3999 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 M 5000 M 5499 GEREDE V.D. 14262 BOLU 14 LA 001 LZ 999 MUDURNU M. MD. 14107 BOLU 14 T 0001 T 2499 BOLU V.D. 14260 BOLU 14 T 3500 T 3999 GEREDE V.D. 14262 BOLU 14 T 4000 T 4500 MUDURNU M. MD. 14107