14 ARALIK TARİHİNDE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR

1911 - Norveçli Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaştı.

1936 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.

1955 - Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler'ne dahil edildiler.

1960 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı.

1962 - NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı, Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı.

1981 - İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti.

1990 - Polonyalı futbolcu Roman Kosecki, 2 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu; bu rakam Türkiye'de o güne kadar ödenen en yüksek transfer ücretiydi.