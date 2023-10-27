13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tanıtıldı

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13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tanıtım toplantısı yapıldı. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı.

Prof. Dr. Adem Sözüer: İki ayrı dünyayı tek bir dünya haline getirmeye çalışıyoruz

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivalin her yıl olduğu gibi adalet temasını işleyeceğini belirterek, "İki ayrı dünyayı tek bir dünya haline getirmeye çalışıyoruz. Bu dünyalar, adalet fikrine doğru yürüsün diye arzu ediyoruz. Biz kendi yöntemimizle yürümeye gayret ediyoruz. Sinema dünyası, film gösterimleri ve akademik programlarla bunu yapıyoruz" dedi. Sözüer, bu yılki akademik programlarda ifade özgürlüğü konusunun da öne çıkacağını kaydederek, "Bugün Filistin'de yaşananlar da ifade özgürlüğünü ilgilendiriyor. Bu yılki akademik programlarda dünya genelinde ifade özgürlüğünün ortaya çıkardığı sorunları tartışacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Adem Sözüer

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Prof. Dr. Bengi Semerci: Film gösterimleri 3 sinemada

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise konuklara şu bilgileri verdi: 13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 17 - 23 Kasım 2023 tarihlerinde, Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek. Akademik program ise her yıl olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı; her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri bir araya gelecek. 13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 25 TL'ye bilet alabilecek.

Prof. Dr. Bengi Semerci

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak.

Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda 10 film yarışacak

Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışması ikinci yılında Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

‘Adalet Terazisi’

'Adalet Terazisi' yine izleyiciye ulaşacak. 'Adalet Terazisi' bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 14 film yer alıyor.

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Endüstri Günleri ‘VisionIST’ 5'inci kez

18 - 22 Kasım 2023 tarihlerinde endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST 5'nci yılında Beyoğlu Metrohan'da gerçekleşecek. Toplam 21 etkinliğin olacağı programa katılım için festivalin web sayfası olan icapff.com adresinden akreditasyon formu doldurulması yeterlidir.

Festival açılışı ve onur ödülleri takdimi 16 Kasım’da CRR'de

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. ‘Sinema Onur Ödülü”’ sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle ‘Akademik Onur Ödülü’ Prof. Dr. İonna Kuçuradi’ye, 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

‘Sinemaya Katkı Ödülleri’ verilecek

Törende, ayrıca; sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan’a ve görüntü yönetmeni olarak birçok filmin ortaya çıkmasında emeği olan Hüseyin Özşahin’e ‘Sinemaya Katkı Ödülleri’ verilecek. Festivalin 13’üncü yıl afişi, sanatçı Emre Senan tarafından tasarlandı.

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Akademik programın konusu; ‘İfade Özgürlüğü’

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, akademik Programla ilgili şunları söyledi: 13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 17 Kasım - 23 Kasım arasında 'İfade Özgürlüğü’ temasıyla gerçekleştirilecek.

Akademik program 17 Kasım 2022 Cuma günü saat 9.00'da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın konuşmaları ile başlayacak. Prof. Dr. Yasemin Işıktaç yönetiminde; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin ‘İfade Özgürlüğü Bir Temel Hak Mıdır?’ açılış konferansının ardından, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız oturum başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Talas; 'Ceza Muhakemesi Sürecinde Adil Yargılama ve Medya Özgürlüğü', Doç. Dr. Muhammed Demirel; 'Haber Verme Hakkı Bağlamında Soruşturmanın Gizliliğini İhlal Suçu' ve Dr. Öğr. Üyesi M. Buhari Çetinkaya; 'İfade Özgürlüğünün Kapsamının Disiplin Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi' oturumları yapılacak.

Akademik programa katılım ücretsiz

Karşılaştırmalı bir metotla gerçekleştirilecek akademik programa katılım herkese serbest ve ücretsiz olup, oturum, panel ve konferanslar, İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu'nda yapılacak.

13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı

Bu yıl, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 3 sinemada gösterime girecek olan 13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri açıklandı.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci; 13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali jüri üyeleri hakkında şu açıklamaları yaptı: Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi; Yolande Zauberman, Anna Margarita Albelo, Carmen Gray, Melis Behlil ve Selen Öztürk'ten oluşuyor. Bu yıl jüri başkanlığını Yolande Zauberman yapacak.

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Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması Jürisi

13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması Jürisi başkanlığını Julie Rousson yapacak. Lalehan Öcal ve Serdar Örçin diğer jüri üyeleri olarak en iyi kısa filmi belirleyecek.

13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda yarışacak olan kısa filmler; İrem Akbal, Maxine Williamson ve Kasım Ördek'ten oluşan ön jüri tarafından seçildi.

Prof. Dr. Bengi Semerci - Levent Erden - Prof. Dr. Adem Sözüer

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Enis Rıza Sakızlı üstlendi. Diğer jüri üyeleri ise; Aslı Akdağ ve Yorgos Zois'den oluşuyor. Filmler; Ayşegül Selenga, Farhad Eyvazi ve Muhammed Beyazdağ'ın ön jüriliğinde seçildi.

SİYAD jürisi de açıklandı

13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi; Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp'den oluştu. Ayrıca öğrenci jürisinde; Günsu Akçatepe, Merve Baba, Tulya Tuana Diplomat, İrem Varol ve Mert Baran Yeşilbahçe yer alıyor.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festi̇vali̇ Uzun Metraj Film Program Di̇rektörü Franck Financ-Madureira Oldu.

13’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Fi̇lm Festi̇vali̇’nin Uzun Metraj Fi̇lm Program Di̇rektörü Franck Finance-Madureira olduğu 2023 başında duyurulmuştu. Franck Finance-Madureira, festivalin uzun metraj film programı ve jüri yapısını oluşturmak için Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

Franck Finance-Madureira kimdir?

Sinema yazarı ve eleştirmeni olan Franck Finance-Madureira, Paris ve Lizbon’da yaşamaktadır. Fransızca yayınlanan FRENCHMANIA';nın baş editörüdür, TÊTU dergi ve web sitesi için sinema ve kültür yazıları yazmaktadır. Aynı zamanda 2010 yılında kurucusu olduğu Cannes Film Festivali, QUEER PALM'in başkanlığını sürdürmektedir.