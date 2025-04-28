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        Haberler Bilgi Gündem 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? EKPSS MEB ile Ataması gerçekleşen öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

        Engelli öğretmen atama takvimi 2025: 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercih başvuruları 16 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurular bilindiği gibi, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Peki, "1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" İşte 2025 engelli öğretmen atama takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 19:45 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:13
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        • 1

          Engelli öğretmen ataması için birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında tercih ön başvurusunda bulundu. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. Tercih işlemlerinin sona ermesi, "1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Ataması gerçekleşen öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağı tarih...

        • 2

          ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH ÖN BAŞVURULARI

          Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

          Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle ön başvuruda bulundu.

          Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulundu.

        • 3

          1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

          Engelli öğretmen ataması, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılacak.

        • 4

          ATAMASI GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

          Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

        • 5

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

          Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli öğretmen atamasına ilişkin,

          "İnşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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