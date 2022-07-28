13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü

AA

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde arkadaş iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan İ.Ç., kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.