13 ŞUBAT NE GÜNÜ?

1258 - Hülagû, Bağdat'ı işgal etti. 200 bin Bağdatlı öldü.

1633 - Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma'ya geldi.

1668 - İspanya, Portekiz'i ayrı bir devlet olarak tanıdı.

1894 - Auguste Lumière ve Louis Lumière, sinematograf'ın (bir film kamerası ve projektör'ün bir araya getirilmiş hali) patentini aldılar.

1925 - Şeyh Sait İsyanı: Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ile Birleşik Krallık'a bırakılan Musul konusunda, Birleşik Krallık ile sorun yaşandığı günlerde, Bingöl'ün Genç ilçesinde Şeyh Sait önderliğinde, ayrılıkçı bir hareket başladı. Ayaklanma Diyarbakır'a da sıçradı.

1934 - SSCB'ne ait "Çelyuskin" adlı buharlı gemi, Antarktik okyanusu'nda battı.

1945 - II. Dünya Savaşı: SSCB birlikleri, Budapeşte'yi Almanlardan geri aldı. Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Almanya'nın Dresden kentini bombalamaya başladı.

1949 - Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.

1960 - Fransa, BM ve Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazlarına rağmen, Büyük Sahra'da atom bombası patlattı.

1961 - 7 yeni parti kuruldu. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Millete Hizmet Partisi, Güven Partisi, Musavat Partisi, Muhafazakâr Parti ve Cumhuriyetçi Parti. Seçime katılabilmek için son gündü. Kemal Türkler, Rıza Kuas, Kemal Nebioğlu, İbrahim Denizcier gibi bir grup sendika yöneticisi tarafından kurulmuş olan Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanlığına Avni Erakalın getirildi.