Gökyüzü, Nisan ayıyla birlikte etkileyici bir dolunay manzarasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Baharın gelişini simgeleyen bu özel dolunay, halk arasında "Pembe Ay" olarak biliniyor. Doğanın canlanmaya başladığı bu dönemde ortaya çıkan Pembe Ay, her yıl olduğu gibi bu yıl da gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki, Pembe Ay hangi tarihte gözlemlenecek ve bu ismin ardındaki anlam ne? İşte, detaylar...