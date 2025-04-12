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        Haberler Bilgi Gündem 13 Nisan 2025 Dolunay: Pembe Ay ne zaman, neden Pembe ay deniyor, dolunay ne zaman saat kaçta ve hangi burçta?

        Dolunay yaklaşıyor: 'Pembe Ay' olarak dolunay ne zaman ve bu isim nereden geliyor?

        Gökyüzünde büyüleyici bir manzara sunacak olan dolunay için geri sayım başladı. Baharın habercisi olarak bilinen ve "Pembe Ay" adıyla anılan bu özel dolunay, yılın ilkbahar mevsimindeki ilk dolunayı olma özelliği taşıyor. Peki, Pembe Ay ne zaman izlenebilecek ve bu etkileyici ismin kökeni ne? İşte, merak edilen tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:57
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        • 1

          Gökyüzü, Nisan ayıyla birlikte etkileyici bir dolunay manzarasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Baharın gelişini simgeleyen bu özel dolunay, halk arasında "Pembe Ay" olarak biliniyor. Doğanın canlanmaya başladığı bu dönemde ortaya çıkan Pembe Ay, her yıl olduğu gibi bu yıl da gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki, Pembe Ay hangi tarihte gözlemlenecek ve bu ismin ardındaki anlam ne? İşte, detaylar...

        • 2

          'PEMBE AY' NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

          Pembe Ay olarak da bilinen dolunay, 13 Nisan 00.22'de terazi burcunda gerçekleşecek.

        • 3

          NEDEN PEMBE AY DENİYOR?

          "Pink Moon" (Pembe Ay), Nisan ayındaki dolunay için kullanılan geleneksel bir isimdir. Adını gerçekten pembe olmasından değil, bu dönemde Kuzey Amerika’da açan pembe "phlox" çiçeklerinden alır. Yani, gökyüzündeki Ay pembe görünmez, ancak bu ad mevsimsel bir sembolizmi taşır.

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