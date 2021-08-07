Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 13 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 13 plaka hakkında...

13 NERENİN PLAKASI?

13 numaralı plaka kodu Bitlis şehrine aittir. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara13 ise bu araç Bitlis iline kayıtlı bir plakadır.

BİTLİS İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) BİTLİS 13 AC 001 AR 999 BİTLİS V.D. 13260 BİTLİS 13 AU 001 AZ 999 TATVAN V.D. 13261 BİTLİS 13 CA 001 CZ 999 ADİLCEVAZ M.MD 13101 BİTLİS 13 DA 001 DZ 999 GÜROYMAK M.MD. 13106 BİTLİS 13 EA 001 EZ 999 AHLAT M.MD. 13102 BİTLİS 13 FC 001 FC 999 ADİLCEVAZ M.MD 13101 BİTLİS 13 J 0001 J 0999 BİTLİS V.D. 13260 BİTLİS 13 J 1000 J 2000 TATVAN V.D. 13261 BİTLİS 13 J 2001 J 3000 ADİLCEVAZ M.MD 13101 BİTLİS 13 J 3001 J 4000 AHLAT M.MD. 13102 BİTLİS 13 J 5001 J 6000 GÜROYMAK M.MD. 13106 BİTLİS 13 K 0001 K 0999 BİTLİS V.D. 13260 BİTLİS 13 K 1000 K 2000 TATVAN V.D. 13261 BİTLİS 13 K 2001 K 3000 ADİLCEVAZ M.MD 13101 BİTLİS 13 K 3001 K 4000 AHLAT M.MD. 13102 BİTLİS 13 K 5001 K 6000 GÜROYMAK M.MD. 13106 BİTLİS 13 KA 001 KZ 999 TATVAN V.D. 13261 BİTLİS 13 M 0001 M 0999 BİTLİS V.D. 13260 BİTLİS 13 M 1000 M 2000 TATVAN V.D. 13261 BİTLİS 13 M 2001 M 3000 ADİLCEVAZ M.MD 13101 BİTLİS 13 M 3001 M 4000 AHLAT M.MD. 13102 BİTLİS 13 M 5001 M 6000 GÜROYMAK M.MD. 13106 BİTLİS 13 S 2501 S GÜROYMAK M.MD. 13106 BİTLİS 13 T 0001 T 0999 BİTLİS V.D. 13260 BİTLİS 13 T 1000 T 2000 TATVAN V.D. 13261 BİTLİS 13 T 2001 T 2500 AHLAT M.MD. 13102 BİTLİS 13 T 2501 T 3000 ADİLCEVAZ M.MD 13101 BİTLİS 13 T 3001 T 3499 GÜROYMAK M.MD. 13106