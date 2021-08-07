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13 nerenin plakası? 13 plaka hangi ilin? 13 plaka kodu nereye ait?

Türkiye'de her şehir kendisine özel bir sayı ile numaralandırılmaktadır. Vatandaşlarımız yaşadıkları ilin dışındaki plakaların hangi şehre ait olduğunu merak ediyor. 13 plaka nereye ait? Sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar soruyor; 13 nerenin plakası, hangi şehrin? İşte 13 plakalı ilimiz...

07.08.2021 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
13 nerenin plakası? 13 plaka hangi ilin? 13 plaka kodu nereye ait?

Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 13 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 13 plaka hakkında...

13 NERENİN PLAKASI?

13 numaralı plaka kodu Bitlis şehrine aittir. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara13 ise bu araç Bitlis iline kayıtlı bir plakadır.

BİTLİS İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)
BİTLİS

13

 AC 001 AR 999 BİTLİS V.D.

13260
BİTLİS

13

 AU 001 AZ 999 TATVAN V.D.

13261
BİTLİS

13

 CA 001 CZ 999 ADİLCEVAZ M.MD

13101
BİTLİS

13

 DA 001 DZ 999 GÜROYMAK M.MD.

13106
BİTLİS

13

 EA 001 EZ 999 AHLAT M.MD.

13102
BİTLİS

13

 FC 001 FC 999 ADİLCEVAZ M.MD

13101
BİTLİS

13

 J 0001 J 0999 BİTLİS V.D.

13260
BİTLİS

13

 J 1000 J 2000 TATVAN V.D.

13261
BİTLİS

13

 J 2001 J 3000 ADİLCEVAZ M.MD

13101
BİTLİS

13

 J 3001 J 4000 AHLAT M.MD.

13102
BİTLİS

13

 J 5001 J 6000 GÜROYMAK M.MD.

13106
BİTLİS

13

 K 0001 K 0999 BİTLİS V.D.

13260
BİTLİS

13

 K 1000 K 2000 TATVAN V.D.

13261
BİTLİS

13

 K 2001 K 3000 ADİLCEVAZ M.MD

13101
BİTLİS

13

 K 3001 K 4000 AHLAT M.MD.

13102
BİTLİS

13

 K 5001 K 6000 GÜROYMAK M.MD.

13106
BİTLİS

13

 KA 001 KZ 999 TATVAN V.D.

13261
BİTLİS

13

 M 0001 M 0999 BİTLİS V.D.

13260
BİTLİS

13

 M 1000 M 2000 TATVAN V.D.

13261
BİTLİS

13

 M 2001 M 3000 ADİLCEVAZ M.MD

13101
BİTLİS

13

 M 3001 M 4000 AHLAT M.MD.

13102
BİTLİS

13

 M 5001 M 6000 GÜROYMAK M.MD.

13106
BİTLİS

13

 S 2501 S GÜROYMAK M.MD.

13106
BİTLİS

13

 T 0001 T 0999 BİTLİS V.D.

13260
BİTLİS

13

 T 1000 T 2000 TATVAN V.D.

13261
BİTLİS

13

 T 2001 T 2500 AHLAT M.MD.

13102
BİTLİS

13

 T 2501 T 3000 ADİLCEVAZ M.MD

13101
BİTLİS

13

 T 3001 T 3499 GÜROYMAK M.MD.

13106

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