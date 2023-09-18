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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1280 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakaland

        1280 yıl hapis cezasıyla aranan firari İzmir'de yakalandı

        Bir süre önce cezaevinden firar eden ve "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü bir kişi, İzmir polisi tarafından yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:02
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        1280 yıl hapisle aranan firari yakalandı
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 Eylül günü cezaevinden firar eden ve "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü Ö.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada firari Ö.E.'nin gönül ilişkisi yaşadığı kişinin iş yerinde olduğu tespit edildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlı kıskıvrak yakalandı.

        Cezaevi firarisi Ö.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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