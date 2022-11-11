Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.