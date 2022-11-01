12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde tatbikat yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57´de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

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